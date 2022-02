Bundesliga: Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr)

Der BVB will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen Bayer ausbauen. Dortmund gewann das letzte Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:2 und liegt mit 43 Punkten weit oben in der Tabelle. Hinter Leverkusen liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen den FC Augsburg verbuchte man einen 5:1-Erfolg. Im Hinspiel hatte Borussia Dortmund die Nase vorn und feierte einen knappen 4:3-Sieg.

Die Angriffsreihe des Heimteams lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 52 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der BVB förderte aus den bisherigen Spielen 14 Siege, ein Remis und fünf Pleiten zutage. Dortmund tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.