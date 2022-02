Bundesliga: VfL Wolfsburg – SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 17:30 Uhr)

Nach zuletzt neun Partien ohne Sieg soll die Formkurve des VfL am Sonntag gegen die SpVgg wieder nach oben zeigen. Wolfsburg musste sich im vorigen Spiel RB Leipzig mit 0:2 beugen. Fürth siegte im letzten Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 2:1 und belegt mit zehn Punkten den 18. Tabellenplatz. Das Hinspiel hatte der VfL Wolfsburg bei SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 für sich entschieden.

Die Heimbilanz des VfL ist ausbaufähig. Aus zehn Heimspielen wurden nur elf Punkte geholt. Gegenwärtig rangiert die Heimmannschaft auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Insbesondere an vorderster Front kommt der VfL Wolfsburg nicht zur Entfaltung, sodass nur 17 erzielte Treffer auf das Konto von Wolfsburg gehen. Nach 20 Spielen verbucht der VfL sechs Siege, drei Unentschieden und elf Niederlagen auf der Habenseite.