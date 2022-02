2. Liga: SG Dynamo Dresden – FC Hansa Rostock (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nach sieben Ligaspielen ohne Sieg braucht FC Hansa Rostock mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen SG Dynamo Dresden. Das letzte Ligaspiel endete für Dynamo Dresden mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen Hannover 96. Die Hansa kam zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim 1846 zu einem 0:0-Unentschieden. Im Hinspiel hatte Dresden die Nase vorn und verbuchte einen 3:1-Sieg.