BVB: Können Niklas Süle und Nico Schlotterbeck eine Verstärkung für Dortmund sein?

Als Karl-Heinz Rummenigge am vergangenen Sonntag über Niklas Süles baldigen Bayern-Abgang sprach , stellte sich manch ein Zuschauer vielleicht die Frage, ob es ernsthaft um die Sache geht oder ob jemand Spaß am Nachtreten hat.

Immerhin: So viele Spieler haben es in der Vergangenheit nicht gewagt, den FC Bayern aus freien Stücken zu verlassen. Und: Unter Rummenigge hatte der Rekordmeister den 26-Jährigen damals aus Hoffenheim geholt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Er war immer ein brauchbarer Spieler“, sagte der Ex-Bayern-Boss bei Sky . „Das Problem ist: Ich finde, er hat sich nie wirklich so richtig durchgesetzt auf seiner Position.“

Und weiter: „Wenn man jetzt die besten Spieler der Mannschaft aufstellt, ist Niklas Süle nicht dabei. Das ist etwas, was er sich vielleicht auch mal überlegen sollte.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Machen Süle und Schlotterbeck den BVB besser?

Süle mit besten Zweikampf-Werten

Süle kam in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit sowie in der laufenden auf zusammengerechnet 38 Einsätze. Dabei gewann er 65 Prozent der Zweikämpfe – ein absoluter Spitzenwert.

Schlotterbecks Leistung macht sich derweil auch bei den Vereinen bezahlt. Machte er vergangene Saison Union Berlin zur Mannschaft, die weniger Gegentore als die Bayern bekam, steht er mit Freiburg in dieser Statistik aktuell auf Platz zwei hinter dem Rekordmeister.

Und ist es Zufall, wenn ausgerechnet in den beiden Partien, in denen der gebürtige Waiblinger in dieser Saison fehlte, zusammengenommen sieben Gegentore fielen?