Copa del Rey: Real Madrid fliegt nach Pleite bei Athletic Bilbao aus dem Pokal

Real Madrid fliegt aus dem spanischen Pokal. Die Elf von Carlo Ancelotti kassiert in der Schlussphase bei Athletic Bilbao den bitteren K.o..

Alex Berenguer erzielte in der 89. Minute mit einer schönen Einzelleistung den entscheidenden Treffer. Die Basken hatten in der Runde zuvor bereits den FC Barcelona ausgeschaltet.

Bei Madrid stand Toni Kroos in der Startelf und wurde in der 76. Minute ausgewechselt.

Ebenfalls im Halbfinale steht Betis Sevilla, das souverän 4:0 (1:0) bei Real Sociedad gewann. Bereits am Mittwoch hatten sich der FC Valencia und Rayo Vallecano in ihren Viertelfinal-Duellen durchgesetzt. Die nächsten Paarungen werden am Freitag ausgelost.