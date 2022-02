Bastian Schweinsteiger: Ausbootung bei Manchester United an seinem Geburtstag

Anzeige

Bastian Schweinsteiger erlebte bei Manchester United eine wechselhafte Zeit. Unter Louis van Gaal noch gesetzt, wurde der Weltmeister von Jose Mourinho schnell aussortiert - ausgerechnet an seinem Geburtstag.

Beste Freunde werden diese beiden wohl nicht mehr.

Als Bastian Schweinsteiger im Sommer 2016 von Jose Mourinho bei Manchester United aussortiert wurde, ließ der Portugiese den deutschen Nationalspieler, der unter Vorgänger Louis van Gaal noch regelmäßig zum Einsatz kam, fragend zurück.

So wurde der Weltmeister von 2014 ausgerechnet an seinem 32. Geburtstag am 1. August vom Portugiesen aussortiert, wie er im offiziellen Podcast von Manchester United erklärte.

Mourinho sortierte Schweinsteiger an Geburtstag aus

„Es war sehr seltsam an meinem Geburtstag. Ich kam in die Umkleidekabine und wollte mich umziehen, aber dann sagte mir jemand, dass ich nicht in die Umkleidekabine gehen darf und ich musste mich in der anderen Umkleidekabine umziehen und mit der zweiten Mannschaft spielen“, schilderte der heute 37-Jährige den Tag, ab dem er nicht mehr mit den Profis trainieren durfte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Da er keinen konkreten Anlass sah, vermutet der ehemalige Nationalspieler als Ursache für den plötzlichen Ausschluss seine beiden Verletzungen im Frühjahr 2016.

Diese kurierte Schweinsteiger nach Absprache mit van Gaal im Hinblick auf die anstehende Europameisterschaft nämlich in Deutschland aus. Eine Vorgehensweise, die von „The Special One“ als unprofessionell angesehen wurde.

Mourinho unterstellte Schweinsteiger unprofessionelles Verhalten

„Ich habe die Situation nicht verstanden, warum ich nicht mit der ersten Mannschaft trainieren durfte, weil es verschiedene Meinungen darüber gab, dass ich nicht professionell sei, was nicht stimmt, weil ich professionell bin - ich habe es später gezeigt, ich habe immer mit den Kindern oder alleine trainiert“, erklärte Schweinsteiger, der sich vom Verhalten seines ehemaligen Trainers enttäuscht zeigte.

Mourinho entschuldigte sich im Nachhinein zwar bei der Vereins-Ikone des FC Bayern, ganz vergessen konnte der Fußballer des Jahres 2013 den Vorfall aber nicht.

„Er hat gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat, was natürlich nett war. Aber ich habe mein Herz und meine Liebe zum Verein ein wenig verloren“, so Schweinsteiger, für den der entstandene Vertrauensverlust nicht mehr zu reparieren war.

