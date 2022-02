Olympia 2022 in Peking: Arnd Peiffer attackiert IOC-Präsident Bach: "Komplize eines Systems"

Dahlmeier - Daheim am Start

Arnd Peiffer findet deutliche Worte für IOC-Präsident Thomas Bach. Dieser betreibe Augenwischerei. Der Olympiasieger prangert die Menschenrechte in China an.

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat IOC-Präsident Thomas Bach wegen der Winterspiele in Peking harsch kritisiert.

Bach mache sich „zum Komplizen eines Systems, das Menschenrechte nicht achtet", sagte der 34-Jährige im NDR-Interview: „Ich denke da an die Uiguren, an Hongkong und an die fehlende Meinungsfreiheit. Menschen, die sich frei äußern, oder Aktivisten werden mundtot gemacht. Und es gibt auch Leute, die verschwinden."