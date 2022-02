Anzeige

Extreme E: Kleinschmidt und Al-Attiyah im Abt-Cockpit Dakar-Sieger im Team mit Kleinschmidt

Neues Team: Jutta Kleinschmidt und Nasser Al-Attiyah © ABT Sportsline GmbH/ABT Sportsline GmbH/ABT Sportsline GmbH

Nasser Al-Attiyah geht in dieser Saison in der Extrem E an der Seite von Jutta Kleinschmidt für Abt Cupra an den Start.

Der viermalige Rallye-Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah geht in dieser Saison in der Extrem E, der Elektro-SUV-Rennserie, für Abt Cupra an den Start. Der 51 Jahre alte Katarer ersetzt Mattias Ekström, der das Team verlassen hat, und startet an der Seite von Jutta Kleinschmidt. Die 59-Jährige hatte die Dakar 2001 als einzige Frau für sich entscheiden können.

Das erste Rennen der 2022er-Saison wird am 19. und 20. Februar in Neom ausgetragen. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und glaube, dass dies eine große Erfahrung für mich sein wird. Extreme E ist eine spannende Serie mit dem Anspruch, etwas zu einer besseren Zukunft beizutragen“, sagte Al-Attiyah, der die Rallye Dakar in diesem Jahr nach 2011, 2015 und 2019 zum vierten Mal gewonnen hatte.

