Phil Taylor bei World Seniors Darts Championship: The Power über van Gerwen und Premier League Dieser Spieler tut Phil Taylor leid

Senioren-Darts-WM: Diese Legenden geben ihr Comeback

Tobias Drews

Phil Taylor will es nochmal wissen! Im SPORT1-Interview spricht er über seine Teilnahme an der World Seniors Darts Championship (3.-6. Februar LIVE auf SPORT1), aber auch über die Premier League of Darts und die Krise bei Michael van Gerwen.

Der Rekordweltmeister kämpft vom 3. bis 6. Februar in der Circus Tavern in Purfleet, von 1994 bis 2007 Austragungsort der PDC-WM, um den Titel. Es ist das erste Mal, dass das von der World Seniors Darts Tour veranstaltete Event stattfindet. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Im SPORT1-Interview spricht Taylor vorab über seine Erwartungen und Favoriten bei dem Turnier, aber auch über die Premier-League-Revolution, Aufsteiger Joe Cullen sowie die Formkrise bei Michael van Gerwen.

SPORT1: Mr. Taylor, kurz vor dem Beginn der Seniors-Darts-Championship: wie lief ihre Vorbereitung auf dieses Turnier?

Phil Taylor: Ganz in Ordnung. Ich spiele noch nicht so gut, wie ich es gerne hätte, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich freue mich auf die Championships und endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen.

SPORT1: Gibt es für Sie einen Wunschgegner im Finale?

Taylor: Nicht so schnell! Ich wäre erstmal schon sehr zufrieden, wenn ich es bis ins Finale schaffe. Das ist mein Wunsch, einen speziellen Gegner habe ich dabei nicht im Auge. Vielleicht Martin Adams? Nein, ich kann und will mich da nicht festlegen. Ich freue mich auf die Spiele und hoffe, dass ich es sehr weit schaffen kann.

Taylor: Meine Erinnerungen an die Circus Tavern

SPORT1: Wer ist für Sie der größte Favorit auf den Titel?

Taylor: Das ist sehr schwer zu sagen. Vielleicht fragen Sie mich das nach meinem Auftaktmatch nochmals. Ich habe vier Jahre lang auf keiner Bühne mehr gespielt, von daher ist es etwas sehr besonderes. Den anderen Teilnehmern geht es ja nicht anders, es wird also sicher interessant werden.

SPORT1: Welche Erinnerungen haben Sie an die Circus Tavern, den Austragungsort der Senior-Darts-Championship?

Taylor: Viele, und nur gute. Ich war bei jedem der 14 dort ausgetragenen WM-Turnieren im Finale, habe elfmal den Titel geholt. In den Jahren 1995 bis 2002 sogar achtmal in Folge. Die Stimmung dort wird großartig sein und die Unterstützung der Fans ist für uns Spieler immer ein enorm wichtiger Faktor.

SPORT1: Glauben Sie, dass die Senior-Darts-Championship länger bestehen kann und einen regelmäßigen Platz im Darts-Kalender bekommen wird?

Taylor: Das hoffe ich. Für mich klingt es nach einem tollen Event, das eine Menge Spaß machen wird. Ich freue mich schon sehr darauf, viele der alten Spieler wieder zu sehen. Wir kennen uns zum Teil über 30 Jahre, haben uns aber schon lange nicht mehr gesehen. Ich für meinen Teil bin weniger verbissen geworden, will vor allem die Spiele genießen und die Atmosphäre spüren. Das wird man meinem Spiel hoffentlich auch anmerken. Aber eines kann ich auch versprechen: ich plane nicht, auch 16mal den Senior-Darts-Titel zu holen ... (lacht).

Taylor spricht über neues Premier-League-Format

SPORT1: Am heutigen Donnerstag startet die Premier League in die neue Saison. Was ist ihre Meinung zu dem neuen Format?

Taylor: Ich fand das bisherige Format auch gut, aber warum nicht neuen Ideen eine Chance geben? Vielleicht bringt es noch mehr Spannung in die Premier League, das wird sich zeigen. Ich schaue es mir in jedem Fall an, quasi als zusätzliche Vorbereitung auf mein Turnier am Wochenende.

SPORT1: Hat die PDC die richtigen Spieler für die Premier League berufen? Gibt es jemanden, den sie dort vermissen?

Taylor: Es ist ja immer eine Diskussion, wer mit dabei sein sollte und für wen es vielleicht zu früh ist oder so. Ich finde es schade für Rob Cross, dass er nicht dabei ist. Aber die anderen haben es auch verdient, von daher hat die PDC das sicher richtig gemacht. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Cullen Weltmeister? Phil Taylor sieht das Potenzial

SPORT1: Joe Cullen hat am vergangenen Sonntag seinen ersten Major-Titel gewonnen. Sehen Sie ihn ihm einen zukünftigen Weltmeister?

Taylor: Definitiv ja. Er hat das Potenzial dazu, keine Frage. Vielleicht auch schon bei der kommenden WM, das würde mich nicht überraschen.

SPORT1: Bei Michael van Gerwen läuft es grade eher nicht so rund. Was könnte da die Ursache sein?