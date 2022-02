Exklusivinterview mit CS:GO-Profi Raphael "exit" Lacerda von MIBR

Die brasilianische eSports-Organisation MIBR tritt gegenwärtig bei BLAST Premier an und befindet sich hierfür im deutschen Bootcamp 1337 Camp in Waiblingen. Wir haben mit Profi Raphael „exit“ Lacerda über seine Erfahrung vor Ort und die kommenden Spiele gesprochen.

Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich die Brasilianer in Waiblingen bei Stuttgart. Hier liegt das 1337 Camp, ein Bootcamp, in dem sich professionelle eSports-Organisationen einbuchen können, um unter entsprechenden Voraussetzungen ihre beste Leistung abzurufen. Die Kommunikationswege sind kurz und es gibt genügend Raum, um sich als Mannschaft zu entfalten. Auch dank einer entsprechenden Internetverbindung, die keine Latenzschwankungen noch irgendwelche Aussetzer zulässt, schafft es die Location, den hier trainierenden Teams alles Notwendige zu bieten.

Exklusivinterview mit CS:GO-Profi „exit“ - MIBR

Wir hatten die Möglichkeit, vor den Matches im Zuge des BLAST Premier mit Raphael „exit“ Lacerda über MIBR, das Bootcamp an sich sowie über das, was Fans von MIBR bei BLAST erwarten können, gesprochen.

Zwar ist MIBR hauptsächlich wegen des Engagements in Counter-Strike bekannt, jedoch tritt die Orga auch in Rainbow Six Siege sowie Valorant mit eigenen Mannschaften an.