RB Leipzig: "Kein Bonusspiel": Tedesco will Bayern "Paroli bieten"

Für Trainer Domenico Tedesco vom Bundesligisten RB Leipzig ist das Spiel bei Bayern München am Samstag keineswegs ein „Bonusspiel“. Das „würde ja heißen, wenn wir verlieren, dass wir damit einverstanden sind, dass das okay ist. Das ist es natürlich nicht“, sagte Tedesco am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.