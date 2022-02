Ausweisung aus Australien: Djokovic kündigt seine "Version" der Vorkommnisse an

Tennisstar Novak Djokovic will in Kürze seine Sicht auf die Vorkommnisse in Australien schildern.

Tennisstar Novak Djokovic will in Kürze seine Sicht auf die Vorkommnisse in Australien schildern. "Ich bitte um Geduld und werde mich in den nächsten sieben bis zehn Tagen ausführlicher und sozusagen mit meiner Version und allem, was in Australien passiert ist, an die Medien wenden", sagte der Weltranglistenerste auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic in Belgrad.