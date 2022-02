Korkut erwartet mit Bochum "eine harte Nuss"

Trainer Tayfun Korkut von Hertha BSC will sich von der Ausgangslage vor dem Spiel gegen den VfL Bochum am Freitag nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Trainer Tayfun Korkut von Hertha BSC will sich von der heiklen Ausgangslage vor dem Spiel gegen den VfL Bochum am Freitag (20.30 Uhr) nicht aus der Ruhe bringen lassen.

„Wir können jedes Spiel gewinnen und so gehen wir auch an die Sache ran“, sagte Korkut am Donnerstag auf einer Pressekonferenz: „Für uns ist es erst einmal wichtig, dass wir einen Schritt machen“.