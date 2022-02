ISTAF Indoor: Mihambo startet in Berlin doch im Weitsprung

Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird beim ISTAF Indoor in Berlin am Freitag (18.00 Uhr) doch ihre Weitsprung-Saison eröffnen.

Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird beim ISTAF Indoor in Berlin am Freitag (18.00 Uhr bei SPORT1 ) doch ihre Weitsprung-Saison eröffnen.

Dies verkündeten die Veranstalter am Donnerstag. Ursprünglich hatte die 28-Jährige von der LG Kurpfalz lediglich geplant, beim Hallen-Meeting in der Hauptstadt im Sprint über 60 m zu starten. (Malaika Mihambo im großen SPORT1-Interview)

"Das ist natürlich auch mein Steckenpferd", sagte Mihambo über ihre Königsdisziplin, in der sie zudem amtierende Welt-und Europameisterin ist: "Das ist das, worin ich stark bin. Das ist, was mir am meisten Spaß macht und wo ich auch Weltklasse bin." In der Hallensaison wird Mihambo noch beim ISTAF Indoor in Düsseldorf (20. Februar) und bei den deutschen Hallenmeisterschaften (26. und 27. Februar) springen.