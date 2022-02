FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann vor Leipzig-Spiel im Liveticker

+++ Nagelsmann freut Fan-Rückkehr +++

+++ Soll Müller verlängern? +++

+++ Nagelsmann über Frauenpartie in der Allianz Arena +++

+++ Nagelsmanns Anekdote mit Tedesco +++

Nagelsmann: „Sehr angenehm bei Domenico ist, dass man sich nicht nur mit ihm über Fußball sprechen kann. Damals beim Trainerlehrgang saß ich ganz vorne und er ganz hinten. Ich bin beim ersten Tag damals fünf Minuten vor Beginn in den Raum, weil ich nicht wie ein Streber schon im Raum sitzen wollte vor allen anderen. Und dann war nur der erste Platz vorne direkt am Gang frei. Also haben die Dozenten alle fünf Sekunden auf meinen Laptop geschaut. Andere haben die komplette Trilogie von Herr der Ringe durchgeschaut. Ich konnte nicht mal was bei Google eingeben. Den Platz musste ich lange behalten. (lacht)