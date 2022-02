Steuerfreie Lohnzuschläge im Profisport: Bundesfinanzhof entscheidet zugunsten der Spieler und Betreuer

Der Bundesfinanzhof in München räumt Profisportlern und Betreuern Steuerbefreiung bei der vom Arbeitgeber geleisteten Zuschläge ein.

Der Bundesfinanzhof in München räumt Profisportlern und Betreuern, die im Mannschaftsbus zu Auswärtsspielen reisen, Steuerbefreiung bei der vom Arbeitgeber geleisteten Zuschläge für Sonntag- und Feiertags- oder Nacharbeit ein. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof bereits am 16. Dezember 2021 (VI R 28/19) und gab dies am Donnerstag bekannt.