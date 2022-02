Preuß schraubt Erwartungen zurück: "Sind noch viele Fragezeichen da"

Im Ringen um ihre erste Olympia-Medaille hat Biathlon-Hoffnung Franziska Preuß die Erwartungen zurückgeschraubt. "Es sind noch viele Fragezeichen da", sagte die 27-Jährige nach überstandener Fußverletzung und Corona-Infektion vor dem Auftakt der Winterspiele in Peking: "Ich wäre natürlich gerne mit anderen Erwartungen hingefahren. Aber aktuell muss ich es einfach so nehmen, wie es kommt."

Preuß werde alles probieren und ihre "aktuellen 100 Prozent" abrufen, wie sie am Rande der extrem windigen Anlage in Zhangjiakou erzählte, dann schaue sie, "was der Körper so hergibt". Allerdings sei sie "echt froh, dass ich jetzt da bin".