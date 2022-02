Trotz zahlreichen Ausfällen: Hoffenheim will Negativserie beenden

Frankfurt am Main (SID) - Die jüngste Negativserie von drei Pflichtspielniederlagen beunruhigt Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim auch trotz zahlreicher Ausfälle keineswegs. "Es ist klar, dass wir das in der Tabelle spüren", sagte der 39-Jährige vor dem Punktspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky), erklärte jedoch: "Das ist Teil des Reifeprozesses, aber auch Teil der Bundesliga, die extrem eng ist."