Trainer-Beben: Pochettino zu Manchester United? Zinedine Zidane könnte bei PSG folgen

Pochettino in Paris unglücklich

Die Saison wurde dann mit einem enttäuschenden Platz drei in der heimischen Liga abgeschlossen, die man vorher dreimal in Folge gewinnen konnte.

Nach einem fulminanten Transferfenster im vergangenen Sommer, wo man unter anderem Lionel Messi verpflichtete, waren die Erwartungen hoch an das Team und den Trainer. In der Liga marschiert man mit elf Punkten Vorsprung vorneweg, in der Champions League zog man hinter Manchester City in die K.o.-Phase ein. Doch spielerisch enttäuschte das Team regelmäßig und stolperte teils zu glücklichen Siegen.