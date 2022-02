Trotz UEFA-Beschluss: Ukraine gegen Russland bei Futsal-EM findet statt

Das Halbfinale zwischen der Ukraine und Russland am Freitag bei der Futsal-EM findet trotz der aktuellen politischen Situation statt.

Frankfurt am Main (SID) - Das Halbfinale zwischen der Ukraine und Russland am Freitag bei der Futsal-EM findet trotz der aktuellen politischen Situation statt. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag. Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen einer ukrainischen und einer russischen Mannschaft bei einem Fußballturnier nach dem Beschluss des UEFA-Dringlichkeitsausschusses im Jahr 2014.