Leverkusen-Trainer Seoane stichelt: Schick zum BVB wäre "kein großer Schritt"

Patrik Schick befindet sich in blendender Verfassung - und wird deshalb auch mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Sein Trainer hielte einen solchen aber für wenig sinnvoll.

Am Sonntag stehen sich die beiden Bundesliga-Topklubs im direkten Duell gegenüber. Schon vor dem Anpfiff gibt es Gesprächsstoff. Im Mittelpunkt steht Leverkusens Stürmerstar Patrik Schick - der seit Wochen als möglicher Nachfolger von BVB-Torjäger Erling Haaland gehandelt wird. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Natürlich wollen wir mit unserer Arbeit hier in Leverkusen dafür sorgen, dass die Spieler einen Wechsel zu einem direkten Liga-Konkurrenten wie Dortmund nicht in Betracht ziehen“, sagte der Coach im Interview mit der Sport Bild : „Und ich denke, dass es sich Patrik Schick auch zweimal überlegen würde, von uns zum BVB zu gehen. Einen großen nächsten Schritt sähe ich darin für ihn nicht.“

Bei diesen Klubs müsste Bayer einen Wechsel akzeptieren

Ein Spieler müsse bei Leverkusen erkennen: Sportlich „bin ich hier am richtigen Ort, ich habe tolle Mitspieler, eine gute Mannschaft, wir spielen einen Fußball, der zu mir passt – und hier kann ich mich so gut entwickeln, um irgendwann bei einem Wechsel auch zu einem der Top-8-Klubs in Europa gehen zu können.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)