FIFA Klub-WM 2022: Spielplan, Modus - live im TV, Stream & Ticker auf SPORT1

Nicht nur Olympia steht in den Startlöchern, auch die Fußballfans kommen ab dem 3. Februar bei der FIFA Klub-WM auf ihre Kosten. SPORT1 überträgt das Turnier und gibt einen Überblick über Teilnehmer und Spielplan.

Die FIFA Klub-WM startet am Donnerstag in seine 19. Auflage und verspricht dabei wie immer etliche Highlights. (News: Alles zur FIFA Klub-WM 2021/2022)

FIFA Klub-WM 2021/2022: Das sind die Teilnehmer

So geht neben dem Top-Favorit FC Chelsea mit dem deutschen Coach Thomas Tuchel als Sieger der UEFA Champions League und den Mittel- bzw. Südamerikanischen Spitzen-Klubs SE Palmeiras und CF Monterrey auch ein Amateurverein aus Tahiti an den Start: AS Pirae!