Olympia 2022: Moderator Claus Lufen von der ARD hängt wegen Corona in Isolation in Peking fest

Snowboard-Star gibt Einblicke in Olympia-Isolation

Claus Lufen wird bei seiner Anreise in Peking positiv getestet und in ein Isolationshotel gebracht. Der ARD-Moderator erlebt bisher ein Albtraum-Olympia.

„Jedes Mal habe ich gesagt: Ich möchte nur nicht positiv getestet werden und dann ins Quarantänehotel müssen“, schreibt Claus Lufen bei der ARD . Er fügt an: „Und dann passiert genau das direkt nach der Landung. Ohne irgendetwas gesehen zu haben von diesen Spielen und ihren Vorbereitungen in Peking.“ (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Der ARD -Moderator wollte eigentlich die letzten Tage der Vorbereitungen für die olympischen Spiele in China miterleben und spätestens zur großen Eröffnungsfeier am Freitag einsatzbereit sein. Daraus wird nichts. ( Bericht: Stiller Boykott bei Eröffnungsfeier )

Olympia 2022: ARD-Moderator Lufen positiv getestet

Denn seit der Ankunft am vergangenen Donnerstag hat Lufen ein Problem. „Ich werde nicht negativ. Bisher waren alle Tests positiv“, sagt er der Bild. Zur Entlassung in die Freiheit braucht es aber zwei negative Tests an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.