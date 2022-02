FC Bayern: Lucas Hernandez verletzt sich offenbar im Training vor Leipzig-Showdown

Ohne Goretzka und Davies: So plant Bayern die nächsten Wochen

Vor dem Top-Spiel gegen RB Leipzig am Wochenende muss der FC Bayern um einen Abwehrstar bangen.

Das käme zur Unzeit! Dem FC Bayern droht nach dem Ausfall von Alphonso Davies ein neuerliches Personalproblem in der Verteidigung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wie die Bild berichtet, verließ Lucas Hernández am Mittwoch das Training humpelnd und gestützt vom Chef der Physio-Abteilung des Rekordmeisters.

Der Weltmeister von 2018 musste demnach im Anschluss an einen Zweikampf auf dem Platz behandelt werden.

Richards und Sabitzer als mögliche Alternativen

Sollte Hernández - der eigentlich in dieser Saison hauptsächlich in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen sollte - tatsächlich erneut ausfallen, stünden den Münchenern mit Omar Richards nur noch ein gelernter Linksverteidiger für das Top-Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) zur Verfügung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)