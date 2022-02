AEW / WWE: Antisemitismus-Skandal um Brain Kendrick - Wechsel gestoppt

Von WWE auf eigenen Wunsch entlassen, am Tag darauf mit dem Debüt bei AEW : Was ein kleiner Coup für den WWE-Konkurrenten zu sein schien, hat sich nun als Fiasko entpuppt.

AEW bläst Debüt von Brian Kendrick bei Dynamite ab

„Wir sind auf abscheuliche und beleidigende Kommentare aufmerksam gemacht worden, die Brian Kendrick in der Vergangenheit gemacht hat. Für die Ansichten, die Brian ausgedrückt hat, ist bei AEW kein Platz“, twitterte Khan und benannte später Youngster Wheeler Yuta als Ersatz für Kendricks geplantes Match gegen Ex-Champion Jon Moxley. Man sammle „weitere Informationen“.

Kendrick veröffentlichte derweil eine Bitte um Entschuldigung, in der sich reuig zeigte - zugleich aber behauptete, dass er die Mythen nie selbst geglaubt hätte, aber in ihrer Verbreitung „eine Grenze überschritten“ hätte. Er werde das „für den Rest meines Lebens bereuen“.

An dieser Darstellung gibt es Zweifel in Anbetracht des Materials, das einsehbar sind.

Kendrick verbreitete antisemitische Verschwörungsmythen

Der Wrestling-Journalist David Bixenspan veröffentlichte am Mittwoch ein Video, in dem Kendrick die Verschwörungstheorie wiedergibt, dass „Reptiloiden“ die Welt kontrollieren, durchsetzt mit klar antisemitischen Codes, dass „jüdische Medizinier“, „Zionisten“ und „die Rothschilds“ dahinterstecken würden. Dass Kendrick auf irgendeine Art von Distanz zu diesem Gedankengut geht, ist in dem Clip nicht erkennbar.