Olympia: So viel kassieren die deutschen Athleten für Gold in Peking

Olympisches Edelmetall ist aber nicht nur aus sportlicher Sicht erstrebenswert, sondern auch aus finanzieller. Wie die Deutsche Sporthilfe bekannt gab, werden Olympiasiege auch in Peking wieder mit einer Prämie von 20.000 Euro belohnt.

Silbermedaillen-Gewinner bekommen 15.000 Euro, für Bronze gibt es 10.000 Euro. Das teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Auch wer es nicht auf das Podium schafft, wird honoriert. Für die Plätze vier bis acht erhalten die deutschen Sportler Prämien in Abstufungen von 5.000 bis 1.500 Euro.

Bei Prämien in Mannschafts- und Staffel-Wettbewerben will man sich an dieser Skala orientieren, der genau Betrag soll hier aber durch einen Gutachterausschuss der Sporthilfe festgelegt werden.