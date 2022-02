"Spaß von oben bis unten": Abfahrer von Piste begeistert

Kleiner Schönheitsfehler: Jocher beging beim ersten Training auf der Strecke in Yanqing, die er mit der sechstbesten Zeit absolvierte, wie zahlreiche andere Läufer einen Torfehler.

„Selten so was Lässiges gefahren“

Romed Baumann, WM-Zweiter im Super-G, nannte den ersten Eindruck „ganz cool“, Josef Ferstl erzählte mit leuchtenden Augen: „Ich habe selten so was Cooles und Lässiges gefahren vom Schnee her. Gewaltig, macht richtig Bock und Spaß.“