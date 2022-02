Skateboard, Sportklettern und Surfen im Programm der Sommerspiele 2028

Sportklettern war in Tokio erstmals olympisch © AFP/SID/MOHD RASFAN

Die Sportarten Skateboard, Sportklettern und Surfen sind erwartungsgemäß ins Programm der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles aufgenommen worden.

Die IOC-Vollversammlung in Peking ist der Empfehlung der Exekutive gefolgt und hat die Sportarten Skateboard, Sportklettern und Surfen erwartungsgemäß ins Programm der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles aufgenommen. Weiter bangen müssen dagegen die Traditionssportarten Boxen, Gewichtheben und Moderner Fünfkampf, über deren olympische Zukunft 2023 entschieden wird. Knapp zwei Jahre Zeit haben die drei Verbände, um die Anforderungen des IOC zu erfüllen.

Der Boxverband AIBA war wegen Misswirtschaft, Korruption und skandalösen Urteilen der Kampfrichter bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio beim IOC in Ungnade gefallen und suspendiert worden. Der Weltverband der Gewichtheber IWF hat vor allem mit Dopingvergehen sowie Doping-Vertuschung und Korruption Negativschlagzeilen geschrieben. IOC-Präsident Thomas Bach hatte die beiden Sportarten zuletzt als "Problemkinder der olympischen Bewegung" bezeichnet.

Der Fünfkampf muss nach den Spielen 2024 in Paris das Springreiten durch eine neue Disziplin ersetzen und sich damit zum Teil neu erfinden. Im vergangenen Jahr in Tokio waren die Bilder der Deutschen Annika Schleu um die Welt gegangen, die ihr zugelostes Pferd unter Tränen dazu zwingen wollte, durch den Parcours zu reiten und damit eine Welle der Empörung ausgelöst hatte.

Skateboard, Sportklettern und Surfen gaben in Tokio ihre olympische Premiere, auch in Paris werden Wettbewerbe stattfinden. Los Angeles hat vier Jahre später die Möglichkeit, weitere Sportarten ins Programm aufzunehmen. Das in den USA beliebte Baseball, das nach Tokio pausieren muss, könnte dazugehören.