NHL: Draisaitl mit Tor und Assist, Grubauer gelingt Shutout

Zwar glichen die Capitals die Partie in der Folge aus. Doch Ryan Nugent-Hopkins sorgte mit seinem Doppelpack in der Schlussphase für die Entscheidung (56./59.).

Draisaitl hat in 42 Saisonspielen 32 Saisontore erzielt und führt die Liga in dieser Statistik an. Die Oilers dürfen sich dank ihrer guten Form weiter Hoffnung auf die Teilnahme an den Play-offs machen.