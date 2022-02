2. Liga: FC Schalke 04 – SSV Jahn Regensburg (Samstag, 13:30 Uhr)

Der SSV Jahn Regensburg trifft am Samstag mit dem FC Schalke 04 auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. S04 siegte im letzten Spiel und hat nun 34 Punkte auf dem Konto. Die siebte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den SSV gegen Holstein Kiel. Schalke hatte sich im Hinspiel als keine große Hürde für Regensburg erwiesen und mit 1:4 verloren.