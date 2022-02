Bundesliga: FC Augsburg – 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr)

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der FCA schafft es mit 19 Zählern derzeit nur auf Platz 16, während der 1. FC Union Berlin 15 Punkte mehr vorweist und damit den vierten Rang einnimmt. Union trifft auf einen hartgesottenen Gegner. Augsburg ging zur Sache und kassierte bereits 43 Gelbe Karten. Ist der 1. FC Union Berlin für den Schlagabtausch gewappnet? Mit neun Siegen war Union genauso häufig erfolgreich, wie der FC Augsburg in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will. Der FCA kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit zwei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der 1. FC Union Berlin derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.