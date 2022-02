2. Liga: FC St. Pauli – SC Paderborn 07 (Samstag, 20:30 Uhr)

Nach vier Ligaspielen ohne Sieg braucht St. Pauli mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen den SCP. Der FC St. Pauli erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit dem Hamburger SV hervor. Jüngst brachte der SV Werder Bremen Paderborn die sechste Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Im Hinspiel fuhr der SC Paderborn 07 gegen St. Pauli die Punkte bereits durch einen 3:1-Erfolg ein. Ein gutes Omen für das anstehende Rückspiel?