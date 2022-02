Darts Premier League mit Wright, van Gerwen, Price LIVE im TV, Stream, Ticker bei SPORT1

Darts Premier League: Der neue Modus

Die Premier League startet am Donnerstag, den 3. Februar 2022, in der Motorpoint Arena in Cardiff (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Alle Partien - ausgenommen sind die Playoffs - werden im Modus Best of 11 Legs ausgespielt. Auch das ist neu. Bislang konnten in der Vorrunde die Duelle auch 6:6 enden, mit dem Modus Best of 11 ist ein Unentschieden ausgeschlossen.