Transfermarkt: Ruud Gullit rät dem FC Bayern zu Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Vor einigen Jahren wäre de Ligt beinahe wirklich beim deutschen Rekordmeister gelandet. „Wissen Sie eigentlich, dass wir fast Matthijs de Ligt nach München gebracht hätten? Wir waren in sehr guten Gesprächen. Schade, dass es am Ende nicht geklappt hat“, sagte Berater Mino Raiola im Dezember im SPORT1 -Interview.

Haaland? „Klopp wäre toll“

Gullit sprach auch darüber, was der beste Klub für BVB-Star Erling Haaland sei. „Ich sehe ihn in England, denke aber, dass er nicht zu Manchester United geht. City wäre gut für ihn, wegen Pep Guardiola“, meinte der 59-Jährige: „Aber auch Jürgen Klopp und Liverpool wären toll. Was Jürgen mit diesem Klub gemacht hat, ist unglaublich. Man muss ihn einfach lieben und er ist immer hungrig. Das passt zu Haaland.“ (FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)