Old Firm: Celtic Glasgow erobert durch Derbysieg gegen Rangers die Tabellenspitze

Mit einem Derby-Sieg an die Spitze: Der 51-malige schottische Fußballmeister Celtic Glasgow hat am 24. Spieltag der Premiership erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernommen.