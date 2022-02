Zorc fordert weniger Gegentore: „Kompromissloser verteidigen“

Michael Zorc hat die Spieler von Borussia Dortmund zu mehr Entschlossenheit und Konsequenz in der Defensive aufgerufen.

Michael Zorc hat die Spieler von Borussia Dortmund zu mehr Entschlossenheit und Konsequenz in der Defensive aufgerufen. „Wenn du ganz vorne landen willst, sind das einige Gegentore zu viel. Wir müssen insgesamt als Team noch mehr und kompromissloser das eigene Tor verteidigen“, sagte der BVB-Sportdirektor dem kicker: „Auf der anderen Seite schießen wir aber auch überdurchschnittlich viele Tore. Jetzt müssen wir die richtige Balance finden.“

Dennoch forderte Zorc: "Wir müssen während einer Partie mehr Robustheit und eine höhere Widerstandsfähigkeit an den Tag legen, um beispielsweise mit Gegentoren besser umzugehen. Das meint unser Trainer mit Haltung. In diesem Punkt müssen wir uns steigern. Nicht nur in der Torverteidigung, sondern insgesamt."