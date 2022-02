Bundesliga: Sammelkarte von Erling Haaland erzielt Rekorderlös bei Sorare

Im Fußball wachsen nicht nur die Ablösesummen für Profis ins Unermessliche. In einem Managerspiel wechselte nun eine Sammelkarte von Erling Haaland für einen Rekorderlös den Besitzer.

Wer bisher der Meinung war, die im Profifußball gezahlten Ablösesummen seien astronomisch, dem wird diese Nachricht den Rest geben: Eine digitale Sammelkarte mit dem Porträt von Erling Haaland, dem Top-Stürmer von Borussia Dortmund, wechselte am Sonntag für sage und schreibe 609.512 Euro den Besitzer.

Das Kuriose daran: Die Haaland-Karte, ein sogenanntes NFT (Non-fungible Token), ist damit ungefähr so viel wert wie HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes. Also der echte Heuer Fernandes. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bierhoff und Serena Williams mischen mit

User schlüpft in die Rolle des Scouts und Managers

NFT‘s (Non-fungible Tokens) sind fälschungssichere Dateien. Auch wenn die Haaland-Karte also nicht greifbar, sondern „nur“ digital ist, gehört sie dem Käufer, der sie gewinnbringend weiterverkaufen könnte. Sichergestellt wird das per Blockchain-Technologie, gehandelt wird in der Krypto-Währung Ethereum. Nachteile: Der ETH-Kurs schwankt extrem, und der Anmeldevorgang ist kompliziert.