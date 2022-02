Nadal strebt nach mehr: 21 Major-Titel sind "nicht genug"

Nach seinem historischen Triumph bei den Australian Open hat Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal bereits die nächsten Ziele ins Auge gefasst. Der in Melbourne gewonnene 21. Major-Titel sei "nicht genug", um im Wettstreben mit seinen Konkurrenten Novak Djokovic (Serbien) und Roger Federer (Schweiz) als erfolgreichster Spieler in die Tennis-Geschichte einzugehen, sagte der Spanier am Mittwoch auf Mallorca.