Bundesliga: So arbeiten Krüger, Preuß und Co. als Teammanager in der Bundesliga

Kathleen Krüger zählt beim FC Bayern mit zu den bekanntesten Gesichtern. Doch was machen die Teammanagerinnen und Teammanager eigentlich so? SPORT1 ist auf Spurensuche gegangen.

In Deutschland sind Teammanagerinnen und Teammanager (im weiteren Verlauf Teammanager, Anm. d. Red.) in anderer Funktion unterwegs. Einer der Pioniere auf diesem Posten ist Christoph Preuß. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern: Krüger als „starke Frau hinter dem starken Team“

„Die starke Frau hinter dem starken Team“ titelte der FC Bayern in seinem vereinseigenen Podcast. Dort erklärte Krüger, die in der Amazon-Doku „Behind the Legend“ über den FC Bayern von den Spielern in höchsten Tönen gelobt wird: „Ich bin früh im Büro und nutze zunächst die Zeit, um organisatorische Dinge zu klären. Wenn die Jungs da sind, will greifbar sein und zeige vor dem Training Präsenz in meinem Büro.“