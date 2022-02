Anzeige

NBA: Franz und Moritz Wagner überzeugen bei Orlando Magic - Trash Talk mit Doncic Die Wagner-Brüder erobern die NBA

Wagner nach Career-High: "Hätte lieber gewonnen"

Franziska Wendler

Mit Moritz und Franz Wagner ist erstmals ein deutsches Brüderpaar in der NBA aktiv. Bei den Orlando Magic spielen sie eine immer wichtigere Rolle - einer der beiden darf sogar schon mit zum All-Star-Weekend.

Erfolgreiche Brüderpaare gibt es im Sport seit jeher. Uli und Dieter Hoeneß, Michael und Ralf Schumacher, J.J. und T.J. Watt – die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Was es bislang noch nicht gab, war ein deutsches Brüder-Duo in der NBA – bis zu Moritz und Franz Wagner. Der 24-jährige Moritz wurde bereits 2018 von den Los Angeles Lakers gedraftet. Nach Stationen bei den Wizards und Celtics trägt er seit 2021 das Trikot der Orlando Magic. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Dass diese im vergangenen Draft auch Bruder Franz verpflichteten und beide damit fernab der Berliner Heimat zusammenführten, hätten sie sich wohl kaum schöner ausmalen können. Zumal der Rookie und sein älterer Bruder beim Letzten der Eastern Conference nicht einfach als Mitläufer agieren, sondern durchaus eine gewichtige Rolle spielen.

Wagner-Brüdern fällt Zusammenspiel leicht

Dies zeigte sich zuletzt vor wenigen Tagen, als sie beim 114:95 über die Chicago Bulls gemeinsam 41 Punkte (Moritz 23, Franz 18) auflegten und damit wesentlich am Sieg ihres Teams beteiligt waren.

Franz Wagner hat nun sogar die Einladung für die Rising Stars Challenge der besten Rookies beim alljährlichen All-Star-Weekend erhalten, das in diesem Jahr vom 18. bis 20. Februar in Cleveland stattfinden wird.

Dass es beiden dabei leicht fällt, mit dem jeweils anderen zusammenzuspielen, verwundert nach Jahren voller unzähliger gemeinsamer Trainingseinheiten nicht. „Mir fällt auf, wie einfach es ist und dass man nicht so viele Sachen sagen muss“, erklärte Franz das Zusammenspiel mit seinem Bruder in einer Medienrunde mit deutschen Journalisten, an der auch SPORT1 teilgenommen hat.

„Gerade offensiv fällt es uns leicht und ich glaube, wir haben generell ein gutes Gefühl für das Spiel. Aber auch dafür, was der andere gerne macht oder nicht so gerne macht. Das sieht man dann auch auf dem Spielfeld.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Die Wagner-Brüder schreiben aus deutscher Sicht derzeit die meisten Schlagzeilen - mehr als Dennis Schröder und Maxi Kleber.

Moritz Wagner vs. Luka Doncic

Moritz fiel in der Vergangenheit schon so manches Mal durch Wortgefechte mit Topstars auf. Erst kürzlich wurde der Deutsche von Mavericks-Superstar Luka Doncic beleidigt, nachdem er diesen im Spiel leicht geschubst hatte.

„Bist du wütend, P***y? Wer zur Hölle bist du?“, rief ihm der Slowene hinterher und wischte sich dabei symbolisch eine Träne aus dem Gesicht.

„Das ist mir ehrlich gesagt auf eine gewisse Art und Weise peinlich. Ich will nicht für sowas bekannt sein, sondern einfach nur Basketball spielen“, meinte Moritz Wagner nun: „Doncic und DeRozan (DeMar DeRozan von den Bulls, Anm. d. Red.) sind jetzt nicht wirklich Spieler, mit denen ich Trash Talk machen möchte. Die machen beide 30 Punkte im Schnitt - I don‘t want no smoke. Ich versuche hart zu spielen und in Zukunft muss ich da eine bessere Balance finden.“

Franz Wagner Rookie des Jahres?

Durch Trash Talk mit den Größen der Liga ist Bruder Franz bislang noch nicht aufgefallen - der jüngere Wagner lässt Taten sprechen und wurde erst kürzlich zum Rookie des Monats in der besten Basketball-Liga der Welt gewählt. Auch bei der Wahl zum „Rookie of the Year“ ist der 20-Jährige ein heißer Kandidat.

Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic, 5. Februar 23.00 Uhr, DAZN/NBA League Pass

Dennoch gibt er sich in der Angelegenheit bescheiden. „Ich versuche einfach jedes Mal, wenn ich aufs Feld komme, so gut wie möglich zu spielen. Natürlich ist es cool, so gut zu spielen. Aber es ist auch immer schwierig, wenn man sich mit anderen Spielern vergleicht“, ist sich der frühere ALBA-Profi sicher. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Und weiter: „Die Situationen sind sowieso so unterschiedlich und deswegen überlasse ich es den Medien, mit der Diskussion Spaß zu haben. Ich will einfach Spaß am Spiel haben und nicht zu viel über solche Sachen nachdenken.“

Dies gilt auch im Bezug auf eine mögliche Teilnahme an der Europameisterschaft im September. „Der Sommer ist gerade noch sehr weit weg. Wir sind erst bei der Hälfte meiner ersten Saison und die versuche ich erstmal so gut es geht zu Ende zu spielen“, wollte sich der Forward – genau wie sein Bruder – nicht festlegen.

Brüder suchen Distanz

Einig sind sich beide auch darüber, dass es ob ihres engen Zusammenlebens Grenzen bedarf. Die Brüder spielen nämlich nicht nur für die gleiche Franchise, sie leben auch in einer Wohngemeinschaft zusammen. Und dabei suchen beide auch immer wieder bewusst die Distanz zueinander.

„Wir sind es gewohnt, alleine zu sein – einfach aufgrund unserer Karriere und wie wir die vergangenen Jahre gelebt haben. Und dann ist es nur gesund, wenn man das macht“, führte Moritz Wagner auf SPORT1-Nachfrage aus.

„Aber: Nichtsdestotrotz ist es total schön, mit der Familie zusammenzuleben. Mein Bruder ist mein bester Kumpel und es ist schon etwas ziemlich Besonderes, mit ihm auch den Beruf ausüben zu können.“

