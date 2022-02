FC-Bayern-Star Dayot Upamecano nach Rüffel von Julian Nagelsmann gegen RB Leipzig im Fokus

Diese Aktion nervte Nagelsmann so richtig

Gegen Hertha unterläuft Dayot Upamecano ein folgenschwerer Patzer - dafür bekommt er einen Rüffel. Gegen Ex-Klub RB Leipzig will der Bayern-Star auch seinen Trainer überzeugen.

Der 23-Jährige, der vor seinem Wechsel nach München in diesem Sommer viereinhalb Jahre bei den Sachsen aktiv war, dürfte zuvor aber vor allem Julian Nagelsmann von seinen Qualitäten überzeugen wollen.

FC Bayern: Upamecano von Nagelsmann kritisiert

Denn: Zuletzt beim 4:1 gegen Hertha BSC hatte der Trainer nicht gerade mit Kritik an Upamecano gespart, nachdem der - gerade erst für Lucas Hernández eingewechselt - Stevan Jovetic den Ball unfreiwillig in den Lauf gespielt und damit den Berliner Ehrentreffer mitverursacht hatte. (DATEN: Bundesliga - alle Spiele und Ergebnisse)

„Warum spielt man den Ball direkt? Wenn ich jetzt 95 Kilo habe und sehr schnell bin, nehme ich den Ball am Fuß, dribble noch ein, zwei Meter und gucke, was passiert“, so Nagelsmann bei DAZN. „Den Ball direkt zu spielen, der aus dem Rücken kommt und springt... das ist immer schwierig.“