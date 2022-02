Anzeige

Von EU-Kommission registriert: Bürgerinitiative gegen Super-League-Pläne Von EU-Kommission registriert: Bürgerinitiative gegen Super-League-Pläne

"Win it on the pitch" will eine Super League verhindern © AFP/POOL/SID/NEIL HALL

SID

Die Europäische Kommission hat der Registrierung einer Bürgerinitiative zugestimmt, die einen erneuten Anlauf einer Super League verhindern möchte.

Die Europäische Kommission hat der Registrierung einer Bürgerinitiative zugestimmt, die einen erneuten Anlauf zur Gründung einer Fußball Super League verhindern möchte. Die Organisatoren der Initiative mit dem Namen "Win it on the pitch" fordern die Kommission dazu auf, das europäische Sportmodell, das auf "Werten, Solidarität, Nachhaltigkeit und offenem Wettbewerb" beruhe, zu schützen, heißt es in der Beschreibung.

Mit ihrer Initiative wollen die Organisatoren einen weiteren "Abspaltungsversuch im Stil der Super League verhindern und unsere Vereine, Gemeinschaften und Wettbewerbe vor feindlichen und rücksichtslosen unternehmerischen und finanziellen Bestrebungen privater Organisationen und Staatsfonds im europäischen Sport schützen." Im vergangenen Sommer war die Entstehung einer Super League nach massivem öffentlichen Protesten durch Fans und Politik verhindert worden.

Anzeige

Die EU-Kommission solle nun eine Empfehlung annehmen, die einen Rahmen und Leitlinien für Maßnahmen der Mitgliedstaaten bietet, "um das Modell des Fußballs in Europa zu schützen, den sozialen Wert des Sports in der europäischen Gesellschaft und den besonderen Charakter des Sports in den EU-Wettbewerbsregeln anzuerkennen und die EU-Vision sowie die langfristige Politik zur Zukunft und Steuerung des europäischen Sports zu stärken."