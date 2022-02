FC Bayern: Talent Nemanja Motika wechselt zu Roter Stern Belgrad

Der 18-jährige Stürmer war 2017 von Hertha BSC an die Isar gekommen und besitzt neben der deutschen die serbische Staatsbürgerschaft.

FC Bayern: Auch Talent Nemanja Motika verlässt Klub

„Nemanja hat sich die letzten Jahre bei uns gut entwickelt und in dieser Saison viele Tore in der Regionalliga Bayern geschossen. Roter Stern kam nun mit einem Angebot für ihn auf uns zu, das er aus sportlichen Gründen unbedingt annehmen wollte“, kommentierte Jochen Sauer den Transfer.

Der Leiter des FC Bayern Campus fügte an: „Nemanja wechselt zu einem Klub mit großer Tradition im europäischen Fußball. Wir wünschen ihm dort alles Gute und werden seinen weiteren Weg sehr genau verfolgen.“ (DATEN: Tabelle der Bundesliga)

Motika hatte seit der U15 für den FCB gespielt und in dieser Saison 24 Partien für die Amateure absolviert (15 Tore und acht Assists). (NEWS: Alles Wichtige zur Bundesliga)

Roter Stern Belgrad als neuer Karriere-Standort

In der Youth League kam er einmal zum Einsatz und steuerte zwei Tore beim abschließenden 3:2-Sieg gegen den FC Barcelona bei. (FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)

„Ich hatte tolle viereinhalb Jahre in München“, sagt der Stürmer. „Ich habe als Spieler viel gelernt und möchte mich bei allen bedanken, die meinen Weg am FC Bayern Campus begleitet haben. In Belgrad habe ich nun die Chance, erstklassig zu spielen, werde aber aus der Ferne den FC Bayern Amateuren die Daumen für den Wiederaufstieg drücken.“