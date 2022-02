FIFA 22: Mit Traumtor im Finale - Ajax siegt beim IIC 2022, BVB enttäuscht

Das war leider nichts. Beim ersten International Invitational Cup von Team Bundled können die eFootballer des BVB ihre Qualitäten nicht abrufen und scheiden bereits in der Gruppenphase aus. Besser machten es dagegen die Jungs von Ajax Esports, die trotz einer Niederlage gegen den BVB die Gruppe gewinnen konnten. Im Grand Final setzten sich die Niederländer Dani „Dani“ Hagebeuk und Levy „Levy“ Frederique dann gegen die Jungs von 1J Esports durch.

Premiere des International Invitational - Dortmund früh raus

Das Einladungs-Turnier der niederländischen eSports Organisation wurde im 2v2-Format ausgetragen. Für Borussia Dortmund ging das Duo Eldin „Eldos“ Todorovac sowie Dennis „Denninho“ Malcherczyk an den Start. Die beiden FIFA-Pros brachten an diesem Tag allerdings nicht ihr bestes Gameplay auf den virtuellen Rasen und konnten nur drei Punkte auf ihrem Konto verbuchen.

Abgesehen von einer verlorenen Partie gegen den späterer Sieger, setzte es gegen das dritte Team der Gruppe, den eSportlern des Premier League-Klubs Wolverhampton Wanderes, noch zwei weitere Niederlagen. Diese konnten den Schwung aus den Erfolgen gegen die Schwarz-Gelben aber nicht mitnehmen und unterlagen dem Zweiergespann von Ajax in beiden Matchups. Der Sprung in die nächste Stage blieb ihnen dadurch verwehrt.

In der Parallel-Gruppe war deutlich weniger Spannung geboten. 1J Esports alias das Team des englischen Erstligisten Norwich City FC, fegte über die Konkurrenz hinweg und holte sich mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen sowie einer Tordifferenz von 16-1 den Gruppensieg. Den zweiten Platz belegte West Ham United vor dem italienischen Vertreter Inter Mailand.

Spektakel im Finale - Ajax Esports siegt mit Traumtor

Das Grand Final des von Team Bundled organisierten Turniers wurde im „Best-of-Three-Modus“ ausgetragen. Nachdem Ajax die Auftakt-Begegnung der Serie mit 3:2 gewinnen konnte, setzte es in einem umkämpften zweiten Duell eine knappe 1:2-Niederlage. Spiel Drei sollte also die Entscheidung zwischen den Niederländern und den Mannen von 1J Esports (Damian „Damie“ Augustyniak und Kylem „Lyricz“ Edwards) bringen.

In der finalen Partie des Turniers zeigten Dani und Levy warum sie so ein gutes Team sind und brachten das Spiel mit einem 3:0 nach Hause. Besonders der letzte Treffer unterstrich die herausragende Leistung der beiden. Mit der Gewissheit des Triumphes im Rücken setzte „Dani“ mit Kylian Mbappe zu einem schönen Dribbling gegen den gegnerischen Keeper samt der restlichen Verteidigung an, um den Ball schließlich aus kurzer Distanz im Kasten unterzubringen - wahrlich ein krönender Abschluss.