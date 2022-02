BVB: Gerard Piqué vom FC Barcelona gibt Erling Haaland von Borussia Dortmund einen Rat

„Wenn ich Haaland wäre und den Ballon d‘Or gewinnen wollte, würde ich nicht zum selben Team wie Mbappé wechseln“, sagte der Spanier bei Football Espana via Twitch.

Damit rät der 35-Jährige Innenverteidiger Haaland von einem Transfer zu Real Madrid ab, da die Königlichen Mbappé aller Voraussicht nach im kommenden Sommer ablösefrei verpflichten werden. In der spanischen Hauptstadt arbeite man jedoch am Transfer von beiden.

In Vergangenheit wurde Haaland mehrfach mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Neben Real Madrid und Barcelona sei Manchester City ernsthaft an einer Verpflichtung interessiert.