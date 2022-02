Bundesliga, BVB: So steht es um die Zukunft von Youssoufa Moukoko bei Borussia Dortmund

Er hatte Lunte gerochen. Youssoufa Moukoko erahnte den Fehlpass, sprintete sofort dazwischen, umkurvte den Osnabrücker Torwart und schob lässig zum zwischenzeitlichen 2:0 (Endstand 2:2) ein . Damit schoss sich der Youngster am Wochenende zum zweitjüngsten Drittliga-Torschützen nach einem gewissen David Alaba. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zorc: „Wollten seine Entwicklung nicht blockieren“

Der 17 Jahre alten Stürmer half während der Bundesliga-Pause in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund aus und gab mit seinem Premieren-Treffer die perfekte Antwort auf die jüngsten Diskussionen. Diese wurden angeheizt von seinem Berater Patrick Williams.

„Es ist kein Selbstgänger, dass Youssoufa beim BVB verlängert“, sagte der Agent kürzlich in der Bild. „Sein Vertragsende im Sommer 2023 rückt näher, das haben die Topklubs auf dem Zettel. Die Spielzeit, die Youssoufa in seinem Alter braucht, bekommt er in Dortmund derzeit kaum.“