Roger Federer spricht über Comeback-Mühen und braucht Zeit

Ljubicic: "Federer will wieder Tennis spielen"

Tennis-Superstar Roger Federer arbeitet weiter an seinem Comeback - doch die Rehabilitation ist müßig und dauert weiter an.

Und fügte an: „Ich denke also, dass ich diese Frage besser im April oder Mai beantworten kann. Aber der Antrieb ist gerade auf jeden Fall da.“

Der Schweizer hat seit seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon gegen den Polen Hubert Hurkacz im vergangenen Juli kein Match mehr bestritten.

Roger Federer: Comeback braucht weiter Zeit

Im August musste er sich erneut einer Operation am rechten Knie unterziehen - zum dritten Mal seit 2020. Trotz seines Alters hatte Federer aber seine Comeback-Absichten betont. ( Kalender der ATP-Saison 2022)

Ende des vergangenen Jahres hatte er allerdings angekündigt, dass sein Lieblingsturnier in Wimbledon im Sommer zu früh kommen könnte.

Er sei „wirklich motiviert“, versicherte Federer am Mittwoch: „Ich arbeite so hart, wie es mir erlaubt ist.“ Jedoch muss sich der 20-malige Grand-Slam-Sieger in seinem Tatendrang noch bremsen, die Rehabilitation laufe „ein bisschen langsam“ für seinen Geschmack.