Neuer Name für das Washington Football Team: Ehemalige Redskins nun Commanders

Nach der zweiten Umbenennung in weniger als zwei Jahren tritt das NFL-Team aus Washington ab der nächsten Saison mit dem Namen „Commanders“ an. Das gab die Franchise am Mittwoch bekannt. Der Begriff kommt aus der Militärsprache, als Logo wird wie zuletzt ein großes „W“ in leicht abgewandelter Form verwendet.