Bundesliga, FC Bayern: Das ist der Stand bei Leon Goretzka

Was für ein Kreuz! So hart schuftet Goretzka fürs Comeback

Seit Dezember schlägt sich der Nationalspieler mit einer Patellasehnenreizung herum und trainiert an der Säbener Straße nur individuell . Mehr als ein paar kleine Laufeinheiten sind nicht drin.

Auch mit Blick auf die im März beginnende „Prime-Time“ der Saison mit wichtigen Spielen auf nationaler und internationaler Ebene sowie die Winter-WM in Katar will er sein lädiertes Knie vollständig auskurieren. Das ist auch im Sinne des FC Bayern, der ihm bei der Reha keinen Druck macht oder in Panik verfällt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)