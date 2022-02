Serie A: Dusan Vlahovic von AC-Florenz-Präsident Commisso beschimpft

AC-Präsident Rocco Commisso lässt an dem serbischen Stürmer, der zu Juventus Turin gewechselt ist, kein gutes Haar.

Schwere Vorwürfe gegen Vlahovic

So warf Commisso seinem Ex-Spieler vor, dass er dem Verein mit seinem Wechselpoker vorsätzlich habe schaden wollen. „Vlahovic wollte bis 2023 bleiben, bis sein Vertrag ausläuft, und damit die Fiorentina ruinieren. Seine Berater waren nicht ehrlich, sie sind Lügner“, tobte der Präsident auf der Vereinsseite der Italiener.

Transfer hinterlässt Narben

Commisso hatte den 22-Jährigen für eine höhere Ablösesumme an einen Klub aus England und nicht an einen Verein der Serie A verkaufen wollen. Doch der Serbe und seine Berater hätten mehrere Angebote abgelehnt.

„Es war allen klar, dass er bereits mit jemandem einen Vertrag hatte. Er hat jedes Angebot abgelehnt. Ich war viele Male in England und jedes Mal hat er abgelehnt“, ärgerte sich der Milliardär. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

Juventus verpflichtet Top-Stürmer

Letztendlich kam es im Januar 2022 zu dem ligainternen Transfer zu Juventus Turin. Der serbische Torgarant unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Er erzielte in der bisherigen Saison wettbewerbsübergreifend 20 Tore in 24 Pflichtspielen und führt mit 17 Treffern das Torjäger-Ranking der Serie A gemeinsam mit Circo Immobile an.